Ministrul Energiei trimite românii cu facturile umflate să sune la ANRE Ministrul Energiei Virgil Popescu a declarat miercuri, dupa ședința de guvern, ca romanii care primesc facturi uriașe, sau fara compensarea prețului la energie, trebuie sa sune la ANRE și la furnizorul sau. „Astazi, in ședința de guvern, a venit și președintele autoritații de reglementare și ne-a spus procedurile. Oamenii trebuie sa știe ca ANRE are un […] The post Ministrul Energiei trimite romanii cu facturile umflate sa sune la ANRE appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

