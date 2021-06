Stiri pe aceeasi tema

- Ministrii care au participat, vineri, la reuniunea Consiliului Energie de la Luxemburg au ajuns la un acord politic pe marginea propunerii de revizuire a regulamentului privind retelele transeuropene in domeniul energiei (TEN-E), a scris pe Facebook ministrul roman al Energiei, Virgil Popescu.…

- ”Am inceput deja restructurarea sistemului energetic, lucram la acest lucru si am ajuns pentru prima data la o intelegere cu privire la un faze-out pentru carbune, la un faze-out pentru huila in 2030 cu ecologizare pana in 2032. Asta inseamna ca am reusit impreuna cu partenerii sociali sa ne dam seama…

- Ministrul Energiei, Virgil Popescu, a anuntat, joi, ca banii ramasi nefolositi din Planul National de Investitii vor fi folositi tot pentru a se finanta investitii in energie. Suma disponibila se ridica la aproape 800 de milioane de lei. ”Banii ramasi nefolositi din Planul National de Investitii…

- Ministrul Energiei, Virgil Popescu, si-a exprimat, joi seara, increderea ca toate partidele din Guvern vor pune pe primul loc interesul Romaniei. ”Avem o serie de oportunitati pe care nu trebuie sa le ratam”, afirma Virgil Popescu, anunța news.ro. ”Am incredere ca in continuare, alaturi de…

- Pe 10 martie, Camera Deputatilor a adoptat decizional proiectului de lege. Ministrul Energiei Virgil Popescu a afirmat ca aceste modifica ale actului normativ au intarit siguranta nationala, prin transpunerea unei directive europene care prevede ca „statele membre pot refuza, din motive de siguranta…

- Ministrul Energiei, Virgil Popescu, anunta ca atat ANRE cat si ANPC au, in acest moment, controale in desfasurare la furnizorii de energie iar din datele partiale reiese ca exista practici comerciale incorecte la incheierea contractelor de energie, a scris, duminica, pe Facebook, ministrul Energiei,…