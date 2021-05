Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Energiei, Virgil Popescu, susține ca vremea rea din ultimele zile a avut un efect extrem de benefic pentru economie. In acest fel, turbinele eoliene aflate la noi in țara au produs de patru ori mai multa energie electrica, avand in vedere ca vantul a fost unul puternic. „Au fost…

- Ministrul Energiei, Virgil Popescu a afirmat, intr-un interviu televizat, ca romanii care au trecut in piata concurentiala sunt foarte puțini, iar cei care nu iși vor alege un furnizor de energie din piata concurentiala vor pierde discountul care se acorda pana la data de 30 iunie. Ministrul apreciaza…

- „Acum s-a intamplat un fenomen ciudat si o sa am o discutie si cu ANRE si cu Consiliul Concurentei, fenomen pe care l-am observat, l-am discutat si cu producatorii: nu si-au achizitionat domnii furnizori energie electrica pentru semestrul al doilea. S-au gandit ca poate liberalizarea nu va fi pana la…

- Consiliul Concurentei a efectuat, miercuri, inspectii inopinate la sediile companiilor Electrica si CEZ, suspectand practici anticoncurentiale privind blocarea migratiei consumatorilor de la un furnizor la altul, in contextul liberalizarii pietei. „Cele doua companii sunt suspectate de faptul ca ar…

- Ministrul Energiei, Virgil Popescu, s-a intalnit marți, la București, cu sindicatele din Complexul Energetic Oltenia( CEO ). Discuțiile au avut loc dupa greva de luni din fața sediului CEO din Targu Jiu. Virgil Popescu a afirmat ca societatea energetica nu se va inchide. „Astazi am avut o intalnire…

- Ministrul Energiei, Virgil Popescu, anunta ca atat ANRE cat si ANPC au, in acest moment, controale in desfasurare la furnizorii de energie iar din datele partiale reiese ca exista practici comerciale incorecte la incheierea contractelor de energie.

