Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Energiei, Sebastian Burduja, a anunțat vineri pe o rețea de socializare ca stocurile de gaz au ajuns la 99% și ca vom trece cu bine de sezonul rece doar cu gaz romanesc. Acesta a facut precizari și despre proiectele cu energie verde.

- Ministrul Energiei, Sebastian Burduja, a transmis antreprenorului Duro Felguera si Romgaz a declarat dupa vizitarea Termocentralei Iernut, sa accelereze lucrarile la noua centrala termoelectrica cu ciclu combinat cu turbine cu gaze, aflata in constructie. „Am vazut centrala din 1963. Ieri s-au sarbatorit…

- Neptun Deep este un proiect critic, nu doar pentru Romania, ci si pentru Europa, si va insemna independenta de gazul rusesc, a afirmat, miercuri, ministrul Energiei, Sebastian Burduja, conform Agerpres."Neptun Deep este un proiect critic, nu doar pentru Romania, dar pentru Europa. Situatia din Marea…

- Romania se apropie de un grad de umplere a depozitelor de gaz pentru sezonul rece de 85%, ceea ce inseamna ca tara va putea trece peste o iarna normala doar folosind gaz din productia si depozitele romanesti, a anuntat ministrul Energiei, Sebastian Burduja. “Ne apropiem de 85% grad de umplere a depozitelor…

- Ministrul Energiei, Sebastian Burduja, a declarat ca Romania se apropie de un grad de umplere a depozitelor de gaz pentru sezonul rece de 85%, ceea ce inseamna ca tara va putea trece peste o iarna normala doar folosind gaz din productia si depozitele romanesti. „Ne apropiem de 85% grad de umplere a…

- Ministrul Energiei, Sebastian Burduja a declarat ca ne apropiem de 85% grad de umplere al depozitelor de gaz pentru sezonul rece. Sursa articolului: Sebastian Burduja: Ne apropiem de 85% grad de umplere al depozitelor de gaz pentru sezonul rece Credit autor: Realitatea De Mures. Source

- Ministrul Energiei, Serbastian Burduja, a vorbit despre situația Romaniei in privința stocurilor de gaze și daca sunt suficiente pentru sezonul rece. In ipoteza in care iarna va fi foarte friguroasa, ministrul a prezentat planul pe care il are in vedere pentru soluționarea situației. In prezent, Romania…

- Ministrul Energiei Sebastian Burduja a declarat ca Romania sta foarte bine cu stocurile de gaze naturale, fiind in acest moment o rezerva inmagazinata de aproape 83%, iar dupa 1 septembrie, conform angajamentului cu cei de la Comisia Europeana, va fi depasita cantitatea de 90%. Chestionat daca preturile…