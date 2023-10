Deși suntem in totalitate dependenți de importurile de gaze, Sebastian Burduja susține ca ne descurcam iarna asta doar cu ce avem in depozite. Gradul de umplere al depozitelor de inmagazinare gaze este in prezent de 100,6% si, cu ceea ce vom mai produce in sezonul rece, ar trebui, intr-un scenariu moderat, sa trecem peste iarna care vine fara importuri, a declarat, luni, intr-o conferinta de presa, ministrul Energiei, Sebastian Burduja. „In actul normativ aferent pregatirii pentru iarna au fost dezvoltate mai multe scenarii care tin de media temperaturilor si inclusiv de posibilitatea ca Romania…