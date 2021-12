Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Virgil Popescu a declarat, marti, intr-o conferinta de presa, ca „iarna aceasta va fi ca si iarna trecuta, ca si acum doua ierni, ca si acum 3 ierni, pentru ca aceeasi capacitate de extractie avem, ba din contra, mai mare o avem acum de gaze naturale din depozite”. „Singura diferenta este,…

- Prețul gazelor naturale este o speculație a Rusiei spune ministrul energiei, in contextul in care tot mai multe companii de la noi, dar și consumatorii casnici sunt afectați din cauza exploziei prețului la gaze și energie. Declarația lui Virgil Popescu „Cu totii stim motivul cresterii pretului gazelor…

- Ministrul Energiei, Virgil Popescu, a respins ipoteza unei crize a aprovizionarii cu gaze in Romania, spunand ca țara noastra are suficiente resurse pentru a acoperi consumul. In ceea ce privește creșterea prețului la gaze, care a provocat oprirea temporara a activitații combinatului de ingrașaminte…

- Ministrul Energiei, Virgil Popescu, a acuzat marți Federația Rusa de creșterea prețurilor la gaze naturale. "Cred ca știm cu toții motivul creșterii prețurilor gazelor naturale. Este o speculație pe piața gazelor naturale facuta de Federația Rusa prin Gazprom. S-au redus livrarile prin Ucraina.…

- Ministrul Energiei, Virgil Popescu, a declarat marți, aflat intr-o vizita de lucru alaturi de premierul Nicolae Ciuca, ca majorarea prețurilor la gaze este provocata de acțiunile Federației Ruse. „Cu totii stim motivul cresterii pretului gazelor naturale. Este o speculatie pe piata facuta…

- Deputatul PAS, Oazu Nantoi, îl acuza pe socialistul, Igor Dodon ca încearca sa convinga Moscova sa aplice Republicii Moldova un preț foarte mare la gaze în scopul de a destabiliza țara. „Dodon "negociaza" la Moscova îngenuncherea Moldovei prin șantaj…

- Romania a incheiat Campionatele Mondiale de kaiac-canoe maraton de la Bascov, competitie rezervata categoriilor seniori, tineret si juniori, cu o medalie - aurul obtinut de fratii Adrian si Victor Stepan la canoe dublu juniori. Ungaria s-a clasat pe primul loc in topul pe medalii, cu 11 de aur, 10 de…

- Pretul gazelor naturale va fi foarte mare in aceasta iarna Foto: Arhiva. Pretul gazelor naturale va fi foarte mare în aceasta iarna în România, anunta Autoritatea Nationala de reglementare în domeniul energiei. Motivul ar fi conducta Nord Stream 2, care leaga în…