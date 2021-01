Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Energiei, Virgil Popescu, anunta ca sprijina ideea avansata de primarul general al Capitalei, Nicusor Dan, de preluare a companiei ELCEN de catre administratia locala, potrivit news.ro. Ministrul Energiei ”sprijina ideea” ca Primaria Capitalei sa preia compania ELCEN, anuntand ca…

- Ministrul Energiei, Virgil Popescu, a afirmat, luni seara, ca sustine in totalitate dreptul de preemptiune al Primariei Capitalei de a achizitiona Elcen sau activele din aceasta societate. "Eu cred ca este ok sa fie totul integrat si evident modernizat. Si Elcen are nevoie de modernizare si acolo avem…

- Electrocentrale Bucuresti (Elcen) va inchiria capacitati modulare de productie a energiei termice, pe care le va monta in diverse zone ale Capitalei, pentru a suplini pierderile uriase din reteaua de termoficare, a declarat, vineri, Virgil Popescu, intr-un briefing la Palatul Victoria. …

- Primarul general al Capitalei, Nicusor Dan, si ministrul Finantelor Publice, Florin Citu, vor sustine sambata, la ora 13:30, o conferinta de presa. Conferinta va avea ca tema situatia Elcen. Ministrul Economiei, Virgil Popescu, a declarat, intr-un interviu acordat AGERPRES, ca in ceea ce priveste Elcen…

- Primarul general al Capitalei, Nicusor Dan, si ministrul Finantelor Publice, Florin Citu, vor sustine sambata, la ora 13:30, o conferinta de presa, potrivit Agerpres. Conferinta va avea ca tema situatia Elcen. Ministrul Economiei, Virgil Popescu, a declarat, intr-un interviu acordat…

- Ministerul Economiei, cel al Finantelor si ANAF au gasit o solutie pentru a scoate din insolventa Electrocentrale Bucuresti (Elcen), astfel incat producatorul de energie sa poata accesa fonduri pentru modernizare, a declarat, miercuri, ministrul Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri, Virgil…

- Compania de stat SAPE vrea sa construiasca o centrala noua pe amplasamentul fostei CET Titan si a trimis, in iunie, o adresa in acest sens catre Primaria Bucuresti, insa edilul-sef de la acea data, Gabriela Firea, a ignorat aceasta propunere, a scris vineri, pe Facebook, ministrul Energiei, Virgil…

- Ministrul Energiei, Virgil Popescu, a transmis un mesaj dur fostului primar al Capitalei, Gabriela Firea, acuzand-o ca, prea preocupata de campania electorala a ignorat propunerea SAPE de a construi o noua centrala pe locul CET Titan, care ar fi rezolvat o mare parte din problemele bucurestenilor cu…