Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Energiei, Virgil Popescu, a cerut miercuri Comisiei Europene sa identifice solutii corespunzatoare pentru ameliorarea cresterii preturilor la energie si gaze naturale in statele membre.

- Europarlamentarul PSD Victor Negrescu a cerut Comisiei Europene sa intervina rapid pentru a stopa creșterea prețurilor la energie. „Am solicitat Comisiei Europene sa intervina rapid pentru a stopa creșterea...

- Spania a cerut luni Comisiei Europene sa puna la punct orientari pentru a ajuta statele membre sa reactioneze in mod adecvat la cresterea preturilor la electricitate fara a incalca regulile blocului comunitar si, de asemenea, a sugerat ca este nevoie de masuri pentru a limita

- Ministrul Energiei susține ca cetațenii trebuie sa știe motivul scumpirii energiei și gazelor, astfel ca costurile facturilor lunare vor fi mult mai ridicate fața de anii anteriori. Pentru a exista cat mai multa transparența in acest sens, Virgil Popescu a inființat o comisie parlamentara care va ancheta…

- Ministrul Energiei, Virgil Popescu, va fi invitat la sedinta urmatoare a coalitiei de guvernare pentru a prezenta strategia legata de cresterea preturilor in acest domeniu, a anuntat, luni, vicepremierul Dan Barna. "Noi am pus pe ordinea de zi si am solicitat o discutie, care va avea loc saptamana…

- Ministrul Energiei, Virgil Popescu, va fi invitat la sedinta urmatoare a coalitiei de guvernare pentru a prezenta strategia legata de cresterea preturilor in acest domeniu, a anuntat, luni, vicepremierul Dan Barna. "Noi am pus pe ordinea de zi si am solicitat o discutie, care va avea loc…

- Premierul Florin Citu a precizat ca a discutat cu ministrul Energiei Virgil Popescu si reprezentantii ANRE, OPCOM, Transelectrica si Consiliul Concurentei pentru a intelege mai bine situatia cresterii preturilor la energie si gaze.

- Institutul National de Statistica a informat joi, 12 august, ca in primele șase luni ale acestui an consumul final de energie electrica a crescut Creșterea ar fi de 7% in comparație cu perioada similara a anului trecut, pe fondul unei majorari cu 8,3% a consumului populatiei. "Consumul…