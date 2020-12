Virgil Popescu, ministrul energiei, a declarat, marți, ca, de la 1 ianuarie, cand piața de energie electrica va fi complet libera, fiecare client are dreptul sa iși aleaga furnizorul de energie care ofera cel mai bun preț. In caz contrar, va fi trecut intr-o piața a serviciului universal, unde “lucrurile nu sunt in regula”, astfel […] The post Ministrul Energiei sesizeaza Consiliul Concurenței cu privire la prețurile practicate de furnizorii de energie electrica appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .