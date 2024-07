Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul energiei, Sebastian Burduja, a semnat luni 24 de contracte de finantare in cadrul apelului finantat prin Fondul pentru modernizare, Programul-cheie 1: Surse regenerabile de energie si stocarea energiei - Sprijinirea investitiilor in noi capacitati de producere a energiei

- In a doua jumatate a lunii aprilie, Ministerul Energiei a lansat sesiunea de depunere a proiectelor și a publicat ghidurile finale aferente Fondului pentru modernizare, Program cheie 1: Surse regenerabile de energie și stocarea energiei, pentru cele doua apeluri: „Sprijinirea investitiilor in noi capacitati…

- Consiliul Județean Cluj, prin operatorul regional de apa, a semnat contractul de finanțare pentru continuarea și finalizarea investițiilor demarate in infrastructura de apa și canal din județele Cluj și Salaj Administrația județeana a semnat prin Compania de Apa Someș S.A., operator regional aflat…

- Comuna Mihai Viteazu anunța inceperea proiectului cu titlul: „CAPACITAȚI DE PRODUCERE A ENERGIEI ELECTRICE PRODUSA DIN SURSE REGENERABILE PENTRU AUTOCONSUM LA NIVELUL COMUNEI MIHAI VITEAZU, JUD. CLUJ”, finanțat prin Fondul pentru modernizare, Program cheie 1: SRE și stocarea energiei – Sprijin pentru…

- Recent au fost semnate 10 contracte de finanțare in cadrul apelului finanțat prin Fondul pentru Modernizare, Programul-cheie 1: Surse regenerabile de energie și stocarea energiei – Sprijinirea investitiilor in noi capacitati de producere a energiei electrice produsa din surse regenerabile pentru autoconsum…

- Ministrul Energiei, Sebastian Burduja, a semnat 11 contracte de finantare de 28,49 milioane de lei pentru instalarea de panouri fotovoltaice pentru consumul propriu al entitatilor publice.Prin semnarea celor 11 contracte, se asigura finantare pentru proiecte noi, in valoare totala de 28,49 milioane…

- „Cei 3i care compun deviza mea la Ministerul Energiei: investitii, investitii, investitii. Deseori ne uitam la modelul energetic si preturile din Spania sau Portugalia si iata ca astazi Romania are energia electrica mai ieftina decat in cele doua tari, datorita aportului adus de energia verde in mixul…

- Ministerul Energiei a lansat, joi dimineata, apelul de proiecte din cadrul Fondul pentru Modernizare in cadrul Programului- cheie nr. 1 – Surse regenerabile de energie si stocarea energiei - Sprijinirea investitiilor in noi capacitati de producere a energiei electrice produsa din surse regenerabile…