- “Eu cred ca-mi fac treaba la minister. Eu cred ca-mi fac treaba la minister si am reusit sa punem energia Romaniei pe o directie buna, pentru ca cred ca de 20 de ani nu s-au mai facut investitii in Romania. Am reusit sa demaram investitiile (…) Nu ne-am uitat numai pe productie, ne-am uitat si pe partea…

- ”Inmagazinarea in depozite, pentru iarna a depasit cu mult graficul asumat. La 1 septembrie am fi trebuit sa avem 57% din capacitatea de depozitare totala a depozitelor din Romania, suntem deja la 70%, estimam ca probabil in cursul lunii septembrie vom ajunge la cei 80% minim si continuam sa inmagazinam.…

- „Astazi atat in sedinta de Guvern, cat si la Podcastul moderat de Ionut Cristache am anuntat ca reglementatorul american, Comisia de Reglementare Nucleara (NRC) din SUA, va emite certificatul final pentru reactoarele mici modulare ale NuScale. Aceasta certificare inseamna ca NRC a stabilit ca proiectarea…

- Gradul de umplere a depozitelor de gaze este in acest moment de 50%, mai mult decat si-a asumat tara noastra pentru data de 1 august, a scris, pe Facebook, ministrul Energiei, Virgil Popescu. Vineri erau in depozite peste 1,5 miliarde de metri cubi de gaze naturale, dintr-un total de capacitate de 3,07…

- Ministrul Energiei, Virgil Popescu, spune ca benzinariile vor aplica ordonanța privind reducerea prețului la carburanți cu 50 de bani pe litru și ca Romania va avea astfel cel mai mic preț din UE, dupa Ungaria. Totuși, a spus ministrul la Digi24, nu exista unei penurii de benzina și motorina, deoarece…

- „Astazi am avut o intalnire cu E.S. Nurbakh Rustemov Ambasadorul Republicii Kazahstan in Romania si cu Ilyas Kuldzhanov – CEO KMG International. Am discutat pe marginea posibilitatii suplimentarii si diversificarii resurselor de petrol pentru Romania, despre planurile de investitii ale KMG International…

- Ministrul Energiei, Virgil Popescu, afirma ca dependenta Romaniei de importurile de gaz din Rusia a crescut in ultimii ani din cauza neadoptarii unei legi offshore. Ministrul afirma de asemenea ca aceasta crestere vine si pe fondul existentei unor acte normative care descurajau exploatarile de gaze…

- “Am fost acuzat ca Romgaz si-a scazut productia, iar Romgaz a crescut productia, este singura companie producatoare din Romania, acolo unde statul poate sa aiba un cuvant de spus, care a crescut productia de gaze naturale din 2020, 2021, inclusiv anul acesta este o crestere de productie. Daca compari…