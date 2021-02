Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Energiei, Virgil Popescu, afirma ca, la un imobil al sau, unde nu locuieste nimeni, a primit o factura la curentul electric de 972 de lei, in conditiile in care estimeaza un consum real in valoare de 10 - 15 lei.

- Ministrul Energiei, Virgil Popescu le-a cerut ANRE si ANPC sa intervina in cazul furnizorilor de energie care emit facturi cu consumuri estimate foarte mari. Ministrul sustine ca metoda reprezinta "o forma de escrocherie". "Practic, iau niste bani in avans pentru un consum care nu exista, se folosesc…

