- Ministrul Energiei, Virgil Popescu a declarat, vineri, despre declaratia presedintelui Federatiei Ruse, Vladimir Putin potrivit careia gazul rusesc va trebui platit acum doar in ruble, ca nu crede ca se poate vorbi in Romania despre plata in ruble a gazelor, pe contractele care sunt in vigoare, el…

- Presedintele Vladimir Putin a anuntat, miercuri, ca Rusia nu va mai accepta plati in dolari sau euro pentru livrarile sale de gaze naturale catre UE si a dat termen autoritatilor ruse o saptamana sa puna la punct un nou sistem de plati in ruble, transmite AFP.

- Bulgaria ia in calcul sa nu mai negocieze un contract pentru livrarea gazelor cu gigantul energetic rus Gazprom. Decizia anunțata de vicepremierul Assen Vassilev vine in contextul razboiului din Ucraina, conform Reuters. Oficialul a spus ca Bulgaria va cauta surse alternative de aprovizionare. Guvernul…