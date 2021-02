"Legea a fost modificata la finalul anului trecut in asa fel incat racordurile la energie electrica si la gaze naturale devin gratuite, in sensul in care acest racord nu mai este platit de la conducta pana la poarta. (...) Am dreptul sa ma racordez de la conducta din strada pana la limita de proprietate, este gratuit, nu mai exista tarif reglementat pentru aceasta racordare”, a explicat Virgil Popescu, marti seara, la Digi 24. Acesta a mentionat ca furnizorii sunt obligati sa faca racordul in 90 de zile de la mentinerea autorizatiei de constructie. In plus, distribuitorii au obligatia sa extinda…