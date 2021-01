Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Energiei, Virgil Popescu, anunta ca ANRE modifica Ordinul care prevedea ca toti consumatorii care nu au contracte pe piata concurentiala vor fi trecuti automat in piata serviciului universal, daca nu modifica contractele in 30 de zile. Perioada de preschimbare a contractelor urmeaza a fi prelungita…

- ”Ne-am asteptat. Am avut chiar si un varf de 9.700 azi, varful de dimineata si 9.500 era prognoza pentru varful de aseara. Dupa cu vedeti, avem prognoze realiste. Chiar vineri am discutat cu dispecerul national si ne-am asteptat la acest val de frig. Am luat toate masurile care se impun. Nu avem probleme…

- Ministrul Energiei, Virgil Popescu, a declarat luni ca nu vor fi probleme in privinta aprovizionarii populatiei cu energie electrica in aceasta perioada geroasa, precizand ca rezervele de gaze naturale din depozite sunt in limite normale, Hidroelectrica functioneaza la capacitate maxima, iar grupurile…

- Ministrul Energiei, Virgil Popescu, susține ca intreg procesul prin care romanii iși aleg furnizorul de energie electrica se desfașoara anevoios. El crede ca romanii nu trebuiau puși pe drumuri, ci companiile sa iși inainteze ofertele catre ei. Virgil Popescu: „Nu era nevoie de tevatura schimbarii…

- Guvernul a aprobat miercuri un memorandum prin care acorda Complexului Energetic Oltenia (CEO) un ajutor de stat pentru restructurare in valoare de 1,326 miliarde de euro in perioada 2021-2025, a declarat ministrul Economiei, Virgil Popescu, in briefingul de presa al sedintei de Guvern. "Am aprobat…