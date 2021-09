Ministrul Energiei, Virgil Popescu, a transmis miercuri Camerei Deputatilor ca nu poate ajunge la "Ora Guvernului", intrucat, in acelasi timp, are intalniri referitoare la ordonanta privind compensarea facturilor, au anuntat reprezentantii ministerului de resort. Pe tema compensarii facturilor se va discuta si in sedinta de Guvern de miercuri. Biroul permanent al Camerei Deputatilor a decis sa il invite pe ministrul Energiei, Virgil Popescu, pentru miercuri, la ora 12:00, la "Ora Guvernului", la o dezbatere pe tema facturilor la energie. Solicitarea a fost facuta de grupul minoritatilor nationale…