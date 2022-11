Stiri pe aceeasi tema

- Virgil Popescu, ministrul energiei, a spus, miercuri, la Jurnalul de Seara de la Digi24, ca piața energiei din Romania este una reglementata cu preț plafonat și ca discuții pe aceasta tema au loc in cadrul coaliției de guvernare. Ministrul energiei a comentat și cu privire la liberalizarea pieței, criticata…

- Virgil Popescu a declarat, miercuri seara, la Digi 24 ca avem ”o piata reglementata sau partial reglementata, atat la energie, cat si la gaze naturale”. ”Discutiile despre regementarea pietei nu sunt de acum, sunt de la inceputul anului, in coalitie. Reglementarea pietei inseamna ca sunt niste reguli…

- Ministrul Energiei, Virgil Popescu, afirma ca, prin proiectul unei facilitati de gaz natural lichefiat la Marea Neagra, realizat in comun cu Azerbaidjan, Romania devine un nod important in ce priveste energia electrica si gazele naturale, conform Agerpres.roPrecizarile au fost facute miercuri, la Palatul…

- Ministrul Energiei, Virgil Popescu, a anuntat ca, in prezent, Romania are un stoc de gaze naturale de peste 75,6 la suta si a preconizat ca in luna noiembrie acesta va depasi 80 la suta, transmite News.ro. Virgil Popescu a dezvaluit, luni seara, la Digi24, ca anul acesta a fost depasit stocul de gaze…

- Ministrul Energiei, Virgil Popescu, a declarat, luni, la Digi24, ca ordonanța de plafonare și compensare a prețurilor la energie, aprobata saptamana trecuta de Guvern, nu incalca legislația europeana. Acesta spune ca insași Comisia Europeana pregatește un plan de plafonare a gazului rusesc care influențeaza…

- Ministrul Energiei, Virgil Popescu, afirma ca ordonanța privind plafonarea prețului la energie respecta legislația europeana, ca raspuns la observațiile Autoritații Naționale de Reglementare in Energie, organism care susține ca ordonanța adoptata de guvern ar putea aduce Romaniei o procedura de infringement.…

- Ministrul Energiei, Virgil Popescu, a prezentat, joi, la finalul sedintei de Guvern, modificarile aduse Ordonantei 27. “In aceasta seara am aprobat modificarile la Ordonanta 27. Practic, se extinde perioada de aplicabilitate a Ordonantei 27 de la 1 septembrie anul anul acesta, deci practic de astazi…

- Virgil Popescu a declarat dupa ședința de guvern, ca noul act normativ discutat in coaliție referitor la situația din energie ar putea sa prevada impozitarea intregului lanț – producatori, furnizori și intermediari. „Speram sa depașim ținta de 80% de gaz inmagazinat la 1 noiembrie. In aceasta iarna…