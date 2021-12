Stiri pe aceeasi tema

- Romania is set to increase its natural gas storage capacity to more than 4 billion cubic metres, from a current 3 billion, Energy Minister Virgil Popescu said on Tuesday, agerpres reports. He participated in the commissioning of a natural gas dehydration unit at the Bilciuresti storage facility,…

- Ministrul Energiei, Virgil Popescu, a respins ipoteza unei crize a aprovizionarii cu gaze in Romania, spunand ca țara noastra are suficiente resurse pentru a acoperi consumul. In ceea ce privește creșterea prețului la gaze, care a provocat oprirea temporara a activitații combinatului de ingrașaminte…

- Receptia Statiei de Uscare Gaze Naturale Bilciurești, judetul Dambovita foto arhiva RADIO ROMÂNIA ACTUALITATI - Asigurarea independentei energetice si a capacitatilor energetice pe termen mediu si lung reprezinta prioritati pentru actualul cabinet, a declarat astazi premierul Nicolae…

- Romania are in plan cresterea capacitatii de inmagazinare a gazelor la peste 4 miliarde de metri cubi, de la 3 miliarde in prezent, a afirmat, marti, ministrul Energiei, Virgil Popescu. El a participat la inaugurarea unei statii de uscare gaze la depozitul de la Bilciuresti, judetul Dambovita, alaturi…

- Ministrul Energiei, Virgil Popescu, a declarat, marți, ca Romania nu este in pericol sa ramana fara necesarul de gaze naturale cand temperaturile vor atinge cele mai scazute valori in aceasta iarna, deoarece extracția de gaze naturale din depozite este mai mare ca anul trecut. Totodata, premierul Nicolae…

- Nicolae Ciuca s-a aflat, marti, la prezentarea proiectului si receptia Statiei de Uscare Gaze Naturale – Grup 145, Bilciuresti, care contribuie la cresterea capacitatii de extractie in cadrul depozitului Bilciuresti, judetul Dambovita. Cu acest prilej el a afirmat ca asigurarea capacitatilor energetice…

- Producatorii de gaze din Romania nu vor mai fi taxati in functie de pretul de referinta de la bursa de gaze din Viena, ci se va tine cont de pretul de pe piata din Romania, a declarat, miercuri, ministrul interimar al Energiei, Virgil Popescu, in cadrul conferintei Focus Energetic.

- Ministrul Energiei, Virgil Popescu, condamna demersurile parlamentarilor AUR privind suspendarea președintelui Klaus Iohannis pe care le catalogheaza drept o ”fațarnicie politica”. Liberalul anunța ca a propus conducerii partidului ca membrii PNL care vor semna pentru suspendare sa fie excluși din formațiune,…