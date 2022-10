Stiri pe aceeasi tema

- „Suntem in plin razboi al gazelor”, a declarat ministrul Energiei, Virgil Popescu, miercuri, 21 septembrie.Romanii se gandesc cu groaza la lunile de iarna care stau sa inceapa, avand in vedere ca majoritatea se afla intr-un impas economic pronunțat, iar prețul gazului a ajuns cu mult peste puterea lor…

- Romania a propus la reuniunea extraordinara a ministrilor Energiei din Uniunea Europeana ca plafonarea pretului gazelor sa fie mai larga si sa nu vizeze doar gazul rusesc, pentru ca altfel exista riscul ca oferta sa fie mica decat cererea si sa creasca pretul pentru gazul din celelalte surse, a declarat…

- Ministrul Energiei, Virgil Popescu, recunoaste ca va fi o iarna complicata pentru Europa in privinta alimentarii cu gaze, dar spune ca Romania nu este atat de dependenta de gazul rusesc. In momentul de fata Romania are un stoc de gaze naturale de peste 75,6- si a preconizat ca in luna noiembrie acesta…

- Ministrul Energiei, Virgil Popescu, a anunțat joi, 5 septembrie, ca va solicita, la Bruxelles, decuplarea pretului gazului natural de pretul la energia electrica. Virgil Popescu a subliniat ca gazul rusesc da semnalul de pret in toata Europa. Virgil Popescu vrea decuplarea pretului gazului natural de…

- Ministrul Energiei, Virgil Popescu, a declarat, luni, la Digi24, ca ordonanța de plafonare și compensare a prețurilor la energie, aprobata saptamana trecuta de Guvern, nu incalca legislația europeana. Acesta spune ca insași Comisia Europeana pregatește un plan de plafonare a gazului rusesc care influențeaza…

- Ministrul Energiei, Virgil Popescu, anunța ca Romania are deja un exces de gaze depozitate, fața de media ceruta de UE, adica de 80% din capacitate. Popescu susține ca nu vor exista probleme cu gazul in acest an, insa același Popescu promitea și ca prețurile la gaze și energie vor scadea odata cu…

- Ministrul Energiei, Virgil Popescu, a anunțat ca in urmatorii ani Romania va produce energie electrica pe baza de carbune pentru a trece peste criza. Totuși, nu vom inlocui importul de gaze rusești cu importul de carbune rusesc, a precizat Popescu.