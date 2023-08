Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Energiei, Sebastian Burduja, a declarat duminica, la Petrosani, ca noul Complex Energetic Valea Jiului ar putea deveni functional in cursul lunii septembrie, precizand ca pentru acest lucru mai trebuie parcursi o serie de pasi, intre care si acordarea unui ajutor de stat ce

- "Noi ne straduim ca in toamna aceasta, cat de curand, sa avem o noua solutie prin noua companie, Complexul Energetic Valea Jiului. Acolo, cei care lucreaza actualmente in Complexul Energetic Hunedoara vor avea un loc de munca si vor putea sa-si desfasoare, in continuare, activitatea. (...) Noi ne straduim…

- Ministrul Energiei, Sebastian Burduja, a declarat duminica, la Petrosani, ca noul Complex Energetic Valea Jiului ar putea deveni functional in cursul lunii septembrie. Acesta a luat parte la manifestarile dedicate Zilei Minerului, in Valea Jiului, in cursul dupa-amiezei el mai avand programata o vizita…

- Facturi mai mari la energie din toamna. Peste 5 milioane de romani vor fi afectati direct Facturi mai mari la energie din toamna. Peste 5 milioane de romani vor fi afectati direct Plafonul pentru prețul energiei electrice ar putea fi eliminat, ceea ce va duce la creșterea facturilor pentru consumatorii…

- “Cu siguranta sunt aici oameni care au merite mult mai mari decat mine in acest vis care se implineste astazi. Listarea Hidroelectrica este un vis pentru foarte multi romani, de peste zece ani. Nu este proiectul unei persoane, nu este un proiect de infrastructura fizica, nu putem scrie pe el ”inceput…

- Prețurile la energia electrica și la gazele naturale vor ramane plafonate! Ministrul Energiei a dat asigurari ca masurile compensatorii la plata facturilor de energie electrica și gaze naturale nu vor fi anulate. Decizia Guvernului Romaniei a de a plafonat prețul la energia electrica și la gazele naturale…

- Ministrul Energiei, Sebastian Burduja, a semnat ordinul de incepere a lucrarilor gazoductului Tuzla - Podișor, o investiție majora a Romaniei pentru exploatarea și valorificarea gazelor naturale din Marea Neagra.