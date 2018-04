Ministrul Energiei, invitat la ''Ora Guvernului'' pe 7 mai

Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Energiei, Anton Anton, va fi invitat, in 7 mai, la ”Ora Guvernului” in plenul Camerei Deputatilor.Acesta va fi chemat la dezbatere in plenul Camerei Deputatilor, la solicitarea USR, care a fost aprobata miercuri de Biroul permanent. Autoritatea Nationala de Reglementare in…

- Ministrul Energiei, Anton Anton, a fost 'tras la raspundere' de un senator social-democrat, in legatura cu intentia OMV Petrom de a vinde zacamintele detinute in Romania, inclusiv in judetul Bacau.Citeste si: Adrian Mutu scoate BANI GREI din buzunar: Magistratii au decis EXECUTAREA SILITA…

- Sunt tensiuni in Guvern, de data aceasta manifestandu-se chiar intre ministri! Persoanele fizice nu pot produce momentan energie electrica, intrucat Ministerul Finantelor nu stie cum sa impoziteze aceasta activitate, iar situatia este "efectiv ridicola", a declarat, miercuri, ministrul Energiei,…

- Ministrul de Interne, Carmen Dan, a declarat, luni, in plenul Camerei Deputatilor, ca in anul 2017 salariile politistilor au crescut cu 10%, precizand ca anul trecut au iesit din sistem 8.213 de angajati. "In anul 2017, potrivit masurilor fiscal-bugetare adoptate, salariile politistilor…

- Ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu, a declarat luni, la dezbaterile privind motiunea simpla depusa de PNL impotriva ei, ca "nu exista nicio statistica din care sa reiasa ca au scazut salariile a doua milioane de romani". "Nu exista nicio statistica din care sa reiasa ca au scazut salariile…

- Ministrul Energiei, Anton Anton, se inscrie și el in șirul de politicieni cu declarații bizare. Intr-un interviu acordat agenției Agerpres, Anton Anton a facut un comentariu naucitor de-a dreptul. Vorbind...