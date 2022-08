Ministrul Energiei: Investim în dezvoltarea sistemului naţional de transport al gazelor naturale Mai multe proiecte ale companiei Transgaz au fost trimise vineri Bancii Europene de Investitii (BEI), in vederea finantarii, a informat ministrul Energiei, Virgil Popescu, pe propria sa pagina de Facebook . „Investim in dezvoltarea sistemului national de transport al gazelor naturale! Astazi au fost transmise catre BEI, in vederea finantarii urmatoarele proiecte ale Transgaz: conducta de transport gaze naturale Marea Neagra – Podisor – 477.698.014 euro (valoare totala investitie – TVA inclus -, din care 32.454.064 euro finantare solicitata din Fondul pentru Modernizare), conducta de transport… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

