- Virgil Popescu a declarat, miercuri seara, la Digi 24, ca pretul gazului a crescut cu 85 la suta, iar acest lucru nu este deloc intamplator. ”Este cu adevarat ceva ce nu s-a mai vazut, ea (cresterea cu 85 la suta a gazului – n.r.) a inceput, practic, e accelerata din ultima parte a anului trecut,…

- Romania nu are contracte directe cu Gazprom, nici companiile private si nici Romgaz nu au, si nu cred in posibilitatea schimbarii in Romania a contractelor pentru gaze naturale in ruble, a declarat, joi seara, ministrul Energiei, Virgil Popescu. „Romania nu are contracte directe cu Gazprom, companiile…

- ”Nu vom redirectiona (contractele) si le vom pastra in Europa, chiar daca exista un castig financiar pe care sa il pierdem, nu am face asta. Este un semn de solidaritate cu ceea ce se intampla in Europa”, a afirmat Al Kaabi. Monarhia din Golf, bogata in resurse energetice, furnizeaza gaze unor tari…