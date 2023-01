Stiri pe aceeasi tema

- ANAF va stabili in maxim doua saptamani daca OMV Petrom va plati sau nu taxa de solidaritate, susține șeful Fiscului, Lucian Heiuș. Aceasta declarație vine la cateva zile dupa ce compania petroliera, controlata de OMV Austria, a spus ca nu se incadreaza in prevederile actului normativ ce impune respectiva…

- ANAF va stabili in maxim doua saptamani daca OMV Petrom va plati sau nu taxa de solidaritate, susține șeful Fiscului, Lucian Heiuș. Aceasta declarație vine la cateva zile dupa ce compania petroliera, controlata de OMV Austria, a spus ca nu se incadreaza in prevederile actului normativ ce impune respectiva…

- ”Noi, ca ANAF, nu putem sa facem decat un lucru, si o sa il facem extrem de ferm, incepand de maine, vom verifica nu numai OMV-ul ci si toate societatile care se incadreaza in prevederile acestei Ordonante si din primele verificari o sa vedem daca cifra lor de afaceri, 75% reprezinta acele coduri CAEN…

- Daca OMV va refuza sa plateasca taxa de solidaritate, ANAF va veni cu o impunere, iar, mai mult, ia in calcul și o executare silita, avertizeaza Lucian Heius, președintele Agenției Naționale de Administrare Fiscala (ANAF). Oricum ar fi, un lucru pare clar: OMV Petrom trebuie sa se aștepte la controale…

- Presedintele Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, Lucian Heius, a declarat vineri, 13 ianuarie, la Antena 3, ca instituția pe care o conduce se va lamuri „in zece zile” daca OMV Petrom se incadreaza sau nu in prevederile Ordonanței 186 privind contribuția de solidaritate impusa de Guvern pentru…

- „Domnule ministru Adrian Caciu, in contextul ultimelor declaratii publice din partea companiei OMV, prin care suntem anuntati ca ei nu vor plati taxele pe profitul excedentar pe teritoriul Romaniei, ci in Austria, va solicit sa ne/le raspundeti urgent si simplu (cu DA sau NU) romanilor si tuturor jurnalistilor…

- Regulamentul UE 1854/2022, care a introdus o contributie de solidaritate cu caracter temporar, a fost transpus in legislatia romaneasca prin Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 186 publicata in data de 29 decembrie 2022. In baza rezultatelor noastre financiare preliminare aferente anului 2022 si a…

- Taxa de solidaritate pentru anul fiscal 2022 nu se aplica pentru OMV Petrom, potrivit informatiilor transmise de catre companie catre BVB. Adica, nu va plati taxa in Romania, dar OMV spune ca taxa se aplica in Austria. Astfel, OMV Viena a anuntat ca taxa de solidaritate din Austria va avea un impact…