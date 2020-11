Ministrul Energiei: Guvernul a aprobat schema de ajutor de stat pentru restructurarea CE Oltenia, de 1,326 miliarde de euro

Guvernul a aprobat miercuri un memorandum prin care acorda Complexului Energetic Oltenia (CEO) un ajutor de stat pentru restructurare in valoare de 1,326 miliarde de euro in perioada 2021-2025, a declarat ministrul Economiei, Virgil Popescu, in briefingul de presa al sedintei de Guvern. "Am aprobat in Guvern memorandumul prin care ne angajam ca, in perioada 2021-2025, Guvernul va pune la dispozitie din bugetul de stat schema de ajutor de stat pentru restructurarea CEO, in valoare de 1,326 miliarde de euro", a spus ministrul. CEO a intocmit deja planul de restructurare si l-a prenotificat la Bruxelles,…