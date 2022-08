Stiri pe aceeasi tema

- Consiliul Concurenței și Autoritatea Naționala de Reglementare in domeniul Energiei vor verifica daca exista elemente speculative privind tranzactionarea energiei pe piața din Romania, informeaza Agerpres.Acest lucru a fost solicitat in mod expres, miercuri, de premierul Nicolae Ciuca, in deschiderea…

- Nu cred ca din punct de vedere voluntar ar trebui sa luam vreo masura in acest moment. Gradul de umplere este cu mult peste cel asumat, a declarat miercuri ministrul Energiei, Virgil Popescu, referindu-se la noul Regulament UE privind reducerea intr-o prima etapa cu 15% in mod voluntar a consumului…

- Gradul de umplere a depozitelor de gaze este in acest moment de 50%, mai mult decat si-a asumat tara noastra pentru data de 1 august, a scris, pe Facebook, ministrul Energiei, Virgil Popescu. Vineri erau in depozite peste 1,5 miliarde de metri cubi de gaze naturale, dintr-un total de capacitate de 3,07…

- Gradul de umplere a depozitelor de gaze este in acest moment de 50%, mai mult decat si-a asumat tara noastra pentru data de 1 august, a anunțat, pe Facebook, ministrul Energiei, Virgil Popescu .Astazi erau in depozite peste 1,5 miliarde de metri cubi de gaze naturale, dintr-un total de capacitate de…

- Ministrul Energiei, virgil Popescu a precizat printr un mesaj postat pe pagina sa de Facebook ca Romania a depasit deja gradul de umplere al depozitelor de gaze, potrivit calendarului asumat in fata Comisiei Europene."Astazi avem peste 1,5 miliarde de metri cubi de gaze naturale dintr un total de capacitate…

- ”Ne pregatim pentru iarna. Romania a depasit deja gradul de umplere al depozitelor de gaze, potrivit calendarului asumat in fata Comisiei Europene. Astazi avem peste 1,5 miliarde de metri cubi de gaze naturale dintr-un total de capacitate de 3,07 miliarde. Noi la 1 august, in fata Comisiei Europene,…

- Premierul Nicolae Ciuca a anunțat marți ca depozitele de gaz ale Romaniei sunt in prezent la 41% din capacitate, dar ca procentul va ajunge la 80% pana la 1 noiembrie. „Exista o decizie la nivelul UE și fiecare țara membra trebuie sa intre in iarna cu 80% din capacitatea de depozitare. In momentul de…

- Ministrul Energiei, Virgil Popescu, a afirmat miercuri, dupa sedinta de Guvern, ca Romania va produce mai multe gaze decat consuma, luandu-se in calcul exportul de gaze romanesti catre tarile care vor avea cea mai mare nevoie, noteaza Noi.md cu referire la tvrmoldova. Virgil Popescu a spus ca an lista…