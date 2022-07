Gradul de umplere a depozitelor de gaze este in acest moment de 50%, mai mult decat si-a asumat tara noastra pentru data de 1 august, a scris, pe Facebook, ministrul Energiei, Virgil Popescu. Vineri erau in depozite peste 1,5 miliarde de metri cubi de gaze naturale, dintr-un total de capacitate de 3,07 miliarde. Potrivit ministrului, Romania si-a asumat in fata Comisiei Europene ca va avea un grad de umplere a depozitelor de gaze de 46% la 1 august, 57% la 1 septembrie, 66% la 1 octombrie si 80% la 1 noiembrie. „In niciun caz nu se va pune problema in niciunul din scenarii ca populatia sau clientii…