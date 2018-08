Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Energiei, Anton Anton, a declarat, joi, la Centrala Hidroelectrica de la Stejaru, ca deocamdata nu se poate discuta de o scadere a pretului la energia electrica produsa hidro, chiar daca s-au inregistrat debite mari in ultima perioada. ‘Daca am avea o asigurare ca debitele astea ridicate raman…

- Directorii carierelor Pinoasa și Peșteana au fost demiși de conducerea Complexului Energetic Oltenia dupa accidentele de munca din ultimele zile. Un lacatuș a murit strivit de banda care transporta carbune, iar alți doi electricieni se zbat intre viața și moarte la un spital din Belgia dupa ce s-au…

- Ministrul Energiei, Anton Anton, a precizat miercuri ca a renotificat Comisia Europeana si aceasta a avizat programul de inchiderea a minei Lupeni, iar pana la finalul acestui an, activitatea de extractie de carbune va fi oprita, arata un comunicat al ministerului.

- Ce achiziții au facut aleșii, dupa ce și-au dublat veniturile, prin legea salarizarii unice și tracerea contribuțiilor de la angajator la angajat. In urma revoluției fiscale cu care PSD și ALDe s-au laudat in 2017, indemnizațiile parlamentarilor s-au dublat fața de anul anterior. Aceștia au primit mai…

- Ministrul de Externe al Romaniei, Teodor Melescanu, ministrul Apararii Nationale, Mihai Fifor, si ministrul Energiei, Anton Anton, vor fi prezenti maine, 16.06.2018, la "Black Sea and Balkans Security Forum" de la Constanta.Ministrul Energiei, Anton Anton, va lua parte, incepand cu ora 14:00, la discutiile…

- Ministrul Energiei, Anton Anton, a declarat, joi, la Sinaia, in cadrul Energy Strategy Summit 2018, ca Romania este fruntasa Europei la regenerabile, fiind de parere ca alte tari nu vor reusi niciodata sa stabileasca tintele. Cu toate ace...

- Ministrul Energiei, Anton Anton, spune ca in Romania doar unu la suta din energia consumata in domeniul transporturilor este regenerabila, iar acest procent ”trage Romania in jos”, oricare ar fi tinta stabilita la nivel european in privinta folosirii energiei de acest tip. In acest context,…

- Ministrul Energiei, Anton Anton, anunta sfarsitul centralelor pe carbune. Ministrul sustine ca in Romania se intentioneaza trecerea de la centralele care functioneaza, in prezent, pe carbuni, la cele pe gaz. „Unul dintre...