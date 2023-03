Stiri pe aceeasi tema

- ”Eu sunt convins ca absolut toate companiile din Romania, vorbesc de cele care au facut profitul acela excesiv in anul 2022 si daca vor face si in anul 2023 vor plati acea taxa. Haideti sa asteptam luna iunie. Eu spun ca toate companiile, sunt convins ca vor plati acea taxa”, a spus ministurl Energiei. Despre…

- Presedintele Klaus Iohannis spune ca Ministerul de Finante trebuie sa clarifice daca OMV Petrom va plati taxa de solidaritate in Romania, deoarece este initiatorul legii pe care a elaborat-o fara sa consulte Ministerul Energiei.

- Prețul pentru un litru de benzina sau motorina s-a majorat cu 10 bani in mai puțin de o saptamana.,In plus, Petrom a intrat in conflict deschis cu statul roman dupa ce a anunțat investitorii ca nu va plati taxa de solidaritate. Dupa scandalul refuzului companiei OMV Petrom de a plati in Romania taxa…

- Deși a anunțat public faptul ca va plati in Austria taxa de solidaritate, nu in Romania, ministrul Energiei, Virgil Popescu, este ferm convins ca OMV va plati toate darile catre statul roman. Ministrul Energiei, Virgil Popescu, afirma, intrebat daca firma austriaca OMV Petrom va plati taxa de solidaritate,…

- ”Sunt convins ca toate companiile din Romania care sunt in acel Regulament European si in acea transpunere a Regulamentului vor plati. Toate companiile. Eu va spun ca toate companiile nu vor putea scapa, ati vazut si declaratia sefului ANAF”, a afirmat ministrul Energiei, Virgil Popescu, marti seara,…

- „E o chestiune care trebuie lamurita la Ministerul de Finanțe. Ori a fost prostie, ori ticaloșie, ceea ce e grav. Nu ințeleg cine a introdus acest prag care nu apare in regulamentele europene. Trebuie sa lamuresca specialiștii de la Ministerul de Finanțe. Antifrauda trebuie sa verifice OMV, care spune…

- Companiile care genereaza cel puțin 75 % din cifra lor de afaceri din activitați economice in domeniul extracției, mineritului, rafinarii țițeiului sau fabricarii produselor de cocserie sunt cele care platesc taxa de solidaritate, anunța, joi, Ministerul de Finanțe. Fii la curent cu cele mai…

- Premierul Nicolae Ciuca a anunțat miercuri, inaintea ședinței de guvern, ca Executivul va adoptat o Ordonanța de Urgența prin care va supraimpozita profitul companiilor din energie. Acestea vor plati de anul viitor o contribuție de solidaritate in valoare de 60% pe profiturile care in 2022 și 2023 depașesc…