- Ministrul Energiei, Virgil Popescu, crede ca iarna care va veni va fi complicata, precizand ca, in acest moment, depozitele de gaze naturale sunt la nivelul de 49% si estimeaza ca va fi depasita tinta de 80% care trebuie atinsa pana la data de 1 noiembrie. El a mentionat ca aceasta tinta va fi atinsa…

