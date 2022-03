Stiri pe aceeasi tema

- Romania va avea gaze naturale si din alte surse iarna viitoare, inclusiv din Marea Neagra, iar incepand de anul acesta vom avea un miliard de metri cubi de gaze in plus, a anuntat ministrul Energiei, Virgil Popescu, informeaza AGERPRES . „Romania va avea gaze si din alte surse iarna viitoare, inclusiv…

- Ministrul Energiei, Virgil Popescu, a anunțat marti, pe pagina de Facebook, ca exploatarea gazelor din Marea Neagra a inceput si ca Romania va avea iarna viitoare gaze și din alte surse. „Romania va avea gaze și din alte surse iarna viitoare, inclusiv din Marea Neagra. Exploatarea gazelor din Marea…

- Presedintele PNL, Florin Citu, a declarat luni, 14 martie ca Ministerul Energiei, condus de Virgil Popescu, trebuie sa prezinte ultimele modificari la legea offshore pentru gazele din Marea Neagra. Cițu a anunțat ca marti, 15 martie, va avea loc sedinta coalitiei de guvernare PSD-PNL-UDMR pe aceasta…

- In plina criza a gazelor, legea offshore este prinsa la mijloc intre PSD și PNL. Liberalii țin ca legea sa intre cat mai repede in plen și sa fie adoptata. Legea offshore buna pentru investiția din Marea Neagra „Fara o lege offshore nu pot sa faca planul de investiții, nici macar nu putem sa discutam…

- Romania va avea iarna viitoare un surplus de un miliard de metri cubi de gaze naturale, care vor veni din Marea Neagra, din acel perimetru unde face exploatarea Black Sea Oil & Gas, a declarat, marti seara, ministrul Energiei, Virgil Popescu. „Romania daca ar fi avut gazele din Marea Neagra… eram complet…

- Romania va avea iarna viitoare un surplus de un miliard de metri cubi de gaze naturale, care vor veni din Marea Neagra, din acel perimetru unde face exploatarea Black Sea Oil & Gas, a declarat, marti seara, ministrul Energiei, Virgil Popescu.

- Legea offshore, care blocheaza demararea unor importante proiecte energetice in Marea Neagra, urmeaza sa fie revizuita in prima jumatate a acestui an, dupa mai multe amanari, a declarat vineri, pentru Reuters, ministrul Energiei, Virgil Popescu. Aceasta lege referitoare la taxarea proiectelor…

- Ministrul Energiei, Virgil Popescu, a declarat ca Romania ar fi putut avea suficiente gaze daca investitiile la Marea Neagra ar fi inceput in 2018 si ca legea offshore va fi modificata in prima sesiune parlamentara, pastrandu-se obligatia de a pastra 40% din productie in tara.