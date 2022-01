Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Energiei, Virgil Popescu, a afirmat, miercuri seara, ca PSD a votat, atat legea privind consumatorul vulnerabil, cat si legea referitoare la compensarea facturilor. ”Impreuna am facut aceasta lege”, a afirmat ministrul, care a precizat ca, se vor opera modificari, daca este cazul. Virgil…

- „Functionam pe o lege propusa de actualul ministru, din punctul meu de vedere, ineficienta, neputand fi pusa in aplicare, cea cu plafonarea si cu compensarea facturilor. Va trebui cat de curand sa avem o sedinta de coalitie si sa venim cu alt act normativ, ori prin OUG, ori facem sesiune extraordinara…

- Președintele PSD, Marcel Ciolacu, a declarat, marți seara, ca vrea sa discute in coaliția de guvernare elaborarea unei noi legi pentru plafonarea și compensarea facturilor la energie, deoarece cea in vigoare este „ineficienta, ea neputand fi pusa in aplicare”.

- Ce se intampla cu romanii care nu au primit inca facturileDespre romanii care nu au primit inca facturile, Virgil Popescu spune ca se va aplica bineinteles si compensarea. „Am vorbit cu un mare furnizor astazi și l-am intrebat de ce. Am avut niște sesizari, sunt in contact cu cetațenii, le cer sa imi…

- IMM-urile pot depune cererile pentru compensarea facturilor: Descarca CEREREA IMM-urile pot depune cererile pentru compensarea facturilor: Descarca CEREREA Intr-o postare pe pagina personala de Facebook, Virgil Popescu anunța ca IMM-urile trebuie sa depuna deja cererile pentru compensarea facturilor.…

- Plafonarea prețului la energie și compensarea facturilor au fost adoptate, miercuri, de Parlamentul Romaniei. Au votat „pentru” 285 dintre cei 287 de deputați prezenți. Iata trei lucruri esențiale pe care trebuie sa le știm! Dupa discuții interminabile, negocieri și calcule, dupa o mulțime de amendamente…

- Legea va fi promulgata de președintele Klaus Iohannis la data de 1 noiembrie 2021. Prețurile plafonate se vor aplica și altor categorii de consumatori, nu doar în cazul consumatorilor casnici. Plafonarea prețurilor la energie și compensarea facturilor…

- “Furnizorii isi vor primi banii in 30 de zile, evident ca ulterior celor 30 de zile se poate face un control post-factura si in cazul in care au fost facute greseli de catre furnizori in cereri, aceste lucruri vor fi rectificate. 30 de zile este termenul in care isi vor incasa banii, este statuat atat…