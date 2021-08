Ministrul Energiei: Din 2015 nu a mai fost pusă în funcţiune nicio capacitate de producere a energiei electrice/ Noi trebuie să ne restructurăm complet mixul energetic “Din 2015 – chiar am verificat – nu a mai fost pusa in functiune nicio capacitate de producere a energiei electrice. Mixul energetic al Romaniei este suficient de vechi, vorbim inca de 20% energie electrica pe baza de carbune, carbune care are in componenta pretului energiei produse pe carbune are certificatul de CO2 care, fata de anul trecut, de la 22 de euro a ajuns la 55 de euro si va creste in continuare. Ganditi-va ca exact suma asta, de 55 de euro, este in plus peste pretul energiei. Faptul ca cei care produc energie electrica pe carbune trebuie sa vanda mai sus, asta nu inseamna ca ceilalti… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Pretul energiei electrice in Romania este printre cele mai mici din Europa, iar fara liberalizarea pietelor, in orice sector, nu vom avea niciodata apetit pentru investitii, a scris pe Facebook ministrul Energiei, Virgil Popescu. "Romanii trebuie sa stie ca in momentul de fata pretul energiei…

- Ministrul Energiei, Virgil Popescu, a reactionat dupa ce Gabriela Firea a propus convocarea unei sesiuni extraordinare in care sa se ia in calcul plafonarea pretului energiei electrice. Popescu sustine ca social-democrata propune o masura prin care PSD a cauzat mari probleme in domeniul energiei electrice.…

- Ministrul Energiei, Virgil Popescu, a afirmat, luni, dupa o intalnire cu Margrethe Vestager, vicepresedinte executiv al Comisiei Europene, pe tema PNRR, CEO si CEH, ca a primit asigurare ”ca Romania va avea parte de toata sustinerea pentru aprobarea acestor proiecte”. ”In marja vizitei de…

- Ministrul Energiei, Virgil Popescu, a transmis, vineri seara, ca nu vor exista probleme cu aprovizionarea cu produse petroliere, dupa incidentul de la Rafinaria Petromidia, cea mai mare din Romania.

- Ponderea utilizarii bicicletelor electrice s-a triplat din mai 2020 pana in mai 2021 arata o analiza realizata de NBC News din SUA. Pe masura ce mijloacele de transport in comun au fost afectate in timpul pandemiei, numai calatoriile cu metroul au scazut cu 90% in New York. Orașele au inceput sa…

- Nuclearelectrica, operatorul reactoarelor nucleare de la Cernavoda estimeaza ca Unitatea 3 ar putea fi conectata la retea in anul 2030, iar Unitatea 4 in anul 2031, dupa ce Parlamentul a ratificat joi acordul interguvernamental dintre Romania si SUA.

- Ministrul Energiei, Virgil Popescu, a anuntat, joi, ca banii ramasi nefolositi din Planul National de Investitii vor fi folositi tot pentru a se finanta investitii in energie. Suma disponibila se ridica la aproape 800 de milioane de lei, informeaza News.ro. ”Banii ramasi nefolositi din Planul…

- Romania va primi 1,95 miliarde de euro dupa ce Parlamentul European a aprobat Fondul pentru Tranzitie Justa, iar ministrul energiei, Virgil Popescu, a anuntat ca banii vor fi folositi pentru a-i ajuta pe oamenii din Valea Jiului, Oltenia si Galati.