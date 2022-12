Ministrul Energiei, despre TAXA PE SOARE: Posibilitatea introducerii unei taxe este îndepărtată Ministerul Energiei a raspuns, duminica, criticilor Opozitiei si ale PSD, privind taxarea prosumatorilor, in ultima ordonanta adoptata de Executiv inainte de minivacanta de 1 Decembrie. Institutia precizeaza ca posibilitatea introducerii unei taxe este indepartata si presupune indeplinirea mai multor conditi, iar mai mult, la nivelul Comisiei Europene si a Parlamentului European, se discuta despre revizuirea acestei directive prin pachetul Fit for 55, directiva ce va aduce alte modificari in sensul accelerarii implementarii energiei regenerabile si a promovarii acesteia. Ministerul mentioneaza… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

