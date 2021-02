"In week-end au venit foarte multi politicieni, au incercat sa se suie pe valul de proteste, cu toate ca oamenii isi declarau cu adevarat nemultumirea pentru intarzierea platii salariilor. Nu cred ca a fost de bun augur ceea ce au facut anumiti lideri politic, sa se duca acolo”, a afirmat ministrul Energiei, luni seara, la B1 Tv. Virgil Popescu a negat ca in randul unor membri ai Partidul National Liberal ar fi existat nemultumiri fata de faptul ca el, in calitate de ministru, nu a mers sa discute cu minerii, mentionand ca delegati din partea minerilor au fost primiti la Bucuresti si ca a purtat…