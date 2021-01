Stiri pe aceeasi tema

- Romanii afectati de pana de curent care a avut loc vineri dupa-amiaza in aproape toate statele europene vor putea fi despagubiti dintr-un fond constituit la nivelul Comisie Europene, iar daca se va gasi vinovatul acestui incident, el va suporta despagubirile, a anuntat, sambata, ministrul Energiei,…

- Romanii afectati de pana de curent care a avut loc vineri dupa-amiaza in aproape toate statele europene vor putea fi despagubiti dintr-un fond constituit la nivelul Comisie Europene, iar daca se va gasi vinovatul acestui incident, el va suporta despagubirile, a anuntat, sambata, ministrul Energiei,…

- Ministrul Energiei, Virgil Popescu a anuntat ca persoanele afectate de pana de curent, de ieri, vor putea primi despagubiri de la cel care va fi gasit vinovat. Daca nu se va identifica responsabilul, exista – la nivel european – un fond din care se vor acorda despagubirile. ”Este prima data, cred, dupa…

- Investigația privind incidentul care a afectat alimentarea cu energie electrica a mai multor județe din nord-vestul Romaniei continua, iar despagubirea celor afectați trebuie facuta de cei vinovați, a declarat sambata, la Digi 24, ministrul Energiei, Virgil Popescu. ”Suntem victima acestui incident,…

- Asociația Operatorilor de Transport și Sistem din Europa –ENTSO-E a transmis vineri seara ca este o investigație în defașurare cu privire la cauzele incidentului, care a lasat nord-vestul României fara curent electric. Acțiunile coordonate ale operatorilor de transport europene au…

- UPDATE - ” Vineri, 8 ianuarie 2021, la ora 15.05, s-a produs un incident la nivelul retelei electrice de transport europene interconectate, care a condus la declansarea mai multor echipamente din retelele electrice de transport atat din Romania, cat si din alte tari. La nivelul Romaniei a fost afectata…

- Cauzele și condițiile in care s-a produs incidentul care a dus la probleme in alimentarea cu energie electrica in nord-vestul țarii urmeaza sa fie analizate și identificate la nivelul Asociației Operatorilor de Transport și Sistem din Europa – ENTSO-E, anunța Transelectrica. Compania de transport…

- Cel mai mare producator de ingrasaminte pentru agricultura din Romania, Azomures, a anuntat ca va realiza o investitie in valoare de 4 milioane de euro intr-o centrala de producere a energiei electrice care sa duca la reducerea emisiilor de dioxid de carbon, astfel incat sa de adapteze cerintelor…