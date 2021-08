Stiri pe aceeasi tema

- Virgil Popescu sustine ca majorarea pretului gazelor pe pietele internationale – asa cum s-a inregistrat pe Bursa de la Viena – este “un efect post-pandemic” in conditiile unei cereri crescute de gaz natural si energie electrica pe fondul reluarii activitatilor economice. “Referitor la pretul consumatorului…

- ”Legea consumatorilor vulnerabili a fost aprobata in Guvern, este un proiect al ministrului Muncii. Turbulențele pe piețe au aparut de o luna, doua. Avem mai multe scenarii, luam in calcul inclusiv devansarea legii, in Parlament poate fi modificata. Facem calcule la nivelul ministerelor Finanțelor și…

- „Nu mi-a venit sa cred cand am vazut mai devreme ca doamna senator PSD Gabriela Firea propune plafonarea pretului la energie electrica! Revine si propune aceeasi masura prin care cei de la PSD au cauzat cele mai mari probleme domeniul energiei, pentru care tragem ponoasele si in prezent! Ca sa fie clar…

- UPDATE Ministrul Energiei, Virgil Popescu, ii da replica Gabrielei Firea, dupa ce aceasta a cerut plafonarea prețului la energie: „PSD a dat celebra OUG 114, prin care a obligat producatorii romani de energie electrica sa vanda ieftin furnizorilor”. „Nu mi-a venit sa cred cand am vazut mai devreme ca…

- Proiectul de lege privind reducerea varstei de pensionare a minerilor și energeticienilor a fost adoptata miercuri de deputați, cu 302 voturi pentru, patru abțineri și un vot impotriva. Votul a fost dat in ziua in care reprezentanții lor au protestat pe holurile Parlamentului pentru recunoașterea drepturilor…

- Proiectul de lege a primit 295 de voturi. Proiectul are ca obiect de reglementare completarea art. 861 din Legea nr.448/2006, in sensul extinderii termenului de valabilitate a certificatului de incadrare in grad de handicap pana la implinirea varstei de 18 ani, pentru copiii cu handicap a caror afectiune…

- Ministrul Energiei, Virgil Popescu, afirma ca sunt situatii in care firme furnizoare de electricitate au incheiat contracte cu clienti fara a avea la randul lor contracte de achizitie a energiei electrice si nu-si mai pot onora contractele, pe care au inceput sa le rezilieze.