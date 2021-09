Stiri pe aceeasi tema

- Comisia Europeana va veni in urmatoarea perioada cu un set de recomandari privind masurile pe care le pot lua statele membre pentru compensarea facturilor la energie, a afirmat, luni, ministrul Energiei, Virgil Popescu, in cadrul comisiei parlamentare de ancheta privind pretul energiei. „Saptamana trecuta…

- Ajutoarele pentru incalzire vor ținti o categorie mai larga de cetațeni, fața de cea din Legea consumatorului vulnerabil. Anunțul ministrului Energiei Ajutoarele pentru incalzire vor ținti o categorie mai larga de cetațeni, fața de cea din Legea consumatorului vulnerabil. Anunțul ministrului Energiei…

- Camera Deputatilor a adoptat, marti, in calitate de for decizional, Legea privind consumatorul vulnerabil de energie. Ministrul Energiei, Virgil Popescu, a afirmat ca legea se va aplica de la 1 noiembrie. ”Nu lasam pe nimeni in urma”, a transmis ministrul. „Legea privind stabilirea masurilor…

- Florin Citu: Cand ma duc la Bucuresti, voi cere o discutie cu toate partidele despre independenta energetica a Romaniei. ”Am vrut sa am o discutie aici despre cateva proiecte importante pentru zona, dar si pentru Romania, despre ceea ce am prezentat acum o saptamana ca un obiectiv pe care trebuie sa…

- Ministrul Energiei, Virgil Popescu, afirma ca majorarea preturilor la gaze este dirijata de catre Federatia Rusa, de catre Gazprom, oficialul considerand ca dupa ce va fi operational Nord Stream 2 vom vedea o scadere a pretului. Ministrul Energiei a participat la a cincea editie a conferintei…

- Cresterea preturilor la gaze naturale e dirijata de Federatia Rusa, prin Gazprom, a afirmat, vineri, ministrul Energiei, Virgil Popescu, pe Facebook. "Referitor la preturile la gaze este o crestere pur si simplu dirijata de catre Federatia Rusa, de catre Gazprom. Parerea mea apropo de gaze, dupa ce…

