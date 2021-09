Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul liberal al Energiei, Virgil Popescu, a spus miercuri ca el nu este un adept al plafonarii prețurilor, pentru ca acesta ar însemna o descurajare a investitorilor de a veni sa investeasca în România și de a produce energie electrica și de a extrage gaze naturale, știind ca…

- Ministrul Energiei, Virgil Popescu, a declarat miercuri ca nu este de acord cu plafonarea prețurilor la energie pentru ca pe de-o parte alunga investitorii din Romania și pe de alta parte este imoral ca cei cu venituri mari sa beneficieze de plafonare. „Dupa mine, daca vorbim strict de plafonarea…

- Prim-ministrul Florin Citu a informat, miercuri, ca, in cadrul sedintei de Guvern, a fost discutata in prima lectura o ordonanta care vizeaza compensarea preturilor la energie si gaz. "Este vorba despre compensarea preturilor la energie si gaz. Am avut o discutie foarte buna…

- Guvernul va compensa facturile la electricitate pentru românii cu venituri medii sau consum mediu, începând cu 1 noiembrie, a afirmat, marti, ministrul de resort, Virgil Popescu, citat de Agerpres. "Pe lânga compensarea consumatorilor vulnerabili, vrem sa compensam consumatorii…

- Virgil Popescu a declarat joi, ca a avut o intalnire cu ANRE, Consiliul Concurentei, Transelectrica si OPCOM pentru a vedea evolutia preturilor pe piata de energie si a gazelor si ce solutii pot fi luate. “Este evident ceea ce am spus in urma cu doua saptamani ca devansarea termenului de intrare in…

- Ministrul Energiei, Virgil Popescu, afirma ca cresterea cotatiilor pentru energie electrica sau gaz natural pe bursele internationale va afecta consumatorul casnic sau non-casnic din Romania, insa doar partial, in functie de contractele pe care acestia le-au incheiat cu furnizorii, dar si de contractele…

- Ministrul Energiei, Virgil Popescu, a reactionat dupa ce Gabriela Firea a propus convocarea unei sesiuni extraordinare in care sa se ia in calcul plafonarea pretului energiei electrice. Popescu sustine ca social-democrata propune o masura prin care PSD a cauzat mari probleme in domeniul energiei electrice.…

- UPDATE Ministrul Energiei, Virgil Popescu, ii da replica Gabrielei Firea, dupa ce aceasta a cerut plafonarea prețului la energie: „PSD a dat celebra OUG 114, prin care a obligat producatorii romani de energie electrica sa vanda ieftin furnizorilor”. „Nu mi-a venit sa cred cand am vazut mai devreme ca…