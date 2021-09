Stiri pe aceeasi tema

- Cresterea preturilor la gaze naturale e dirijata de Federatia Rusa, prin Gazprom, a afirmat, vineri, ministrul Energiei, Virgil Popescu, pe Facebook. "Referitor la preturile la gaze este o crestere pur si simplu dirijata de catre Federatia Rusa, de catre Gazprom. Parerea mea apropo de gaze, dupa ce…

- Cresterea preturilor la gaze naturale e dirijata de Federatia Rusa, prin Gazprom, a afirmat, vineri, ministrul Energiei, Virgil Popescu, pe Facebook. ‘Referitor la preturile la gaze este o crestere pur si simplu dirijata de catre Federatia Rusa, de catre Gazprom. Parerea mea apropo de gaze, dupa ce…

- Ministrul Energiei a participat la a cincea editie a conferintei „Black Sea and Balkans Security Forum”, la panelul „Opportunities in the Black Sea Region for the Energy Sector. Development, Cooperation, Supplier Diversification”. ”Am vorbit despre energie, despre legatura dintre energie si Marea Neagra,…

- Ministrul Energiei a participat la a cincea editie a conferintei „Black Sea and Balkans Security Forum”, la panelul „Opportunities in the Black Sea Region for the Energy Sector. Development, Cooperation, Supplier Diversification”. ”Am vorbit despre energie, despre legatura dintre energie si Marea Neagra,…

- Virgil Popescu, ministrul Energiei, a declarat luni seara ca preturile la gaze naturale vor reveni la normal dupa ce gazoductul Nord Stream 2 va intra in functiune. Ministrul estimeaza ca scaderea preturilor va avea loc doar din primavara.

- Pretul la gaze naturale va reveni in parametri normali dupa ce conducta Nord Stream 2 va fi functionala, a declarat luni ministrul Energiei, Virgil Popescu, mentionand ca revenirea va avea loc dupa aceasta iarna. "Eu cred ca pe piata energiei electrice deja s-a ajuns la un nivel si vom asista…

- Pretul la gaze naturale va reveni in parametri normali dupa ce conducta Nord Stream 2 va fi functionala, a declarat luni ministrul Energiei, Virgil Popescu, mentionand ca revenirea va avea loc dupa aceasta iarna. "Eu cred ca pe piata energiei electrice deja s-a ajuns la un nivel si vom asista la un…

- Germania ar putea sista primirea de gaze rusesti prin gazoductul submarin Nord Stream 2 daca Moscova nu respecta conditiile acordului sau il utilizeaza pentru a face presiuni asupra Ucrainei, a declarat sambata candidatul CDU/CSU (Uniunea Crestin-Democrata/Uniunea Crestin-Sociala) la cancelarie, Armin…