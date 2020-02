Stiri pe aceeasi tema

- Daca Guvernul nu dadea marți ordonanța de urgența cu ajutorul de salvare pentru Complexul Energetic Oltenia (CEO) și Tarom, erau 99% șanse ca aceste companii sa se inchida, a declarat joi seara Virgil Popescu, ministrul demis al Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri, la Digi24, potrivit Mediafax.Popescu…

- Consiliul de Supraveghere (CS) al Complexului Energetic Oltenia a decis inlocuirea din functie a directorului general al companiei, Sorin Boza, din cauza prejudiciilor aduse companiei si a faptului ca nu a fost selectat in mod legal, a declarat, marti, pentru Agerpres, ministrul Economiei, Energiei…

- Virgil Popescu, ministrul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri, a transmis, joi, intr-un comunicat de presa, ca Romania nu are probleme privind asigurarea cu gaze naturale a consumatorilor in perioada de iarna 2019-2020, adaugand ca țara noastra are mai multe rezerve de gaze.“De la momentul…

- Singura solutie pentru rezolvarea problemei termoficarii in Bucuresti este ca Primaria sa porneasca un program intensiv de inlocuire a tuturor tevilor RADET, pentru care sa aloce sume uriase, si sa foloseasca mai putini bani pentru plantarea de panselute sau organizarea de concerte, a declarat ministrul…

- Energia electrica si gazele naturale nu se vor scumpi nici de la 1 ianuarie 2020 si nici in iulie anul viitor, cand pretul gazelor la producator va fi liberalizat, a declarat ministrul Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri, Virgil Popescu, intr-un interviu acordat Agerpres.

- Ministrul Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri, Virgil Popescu, sustine ca aproximativ 80-90% din Ordonanta 114 va fi abrogata in Parlament, urmand ca toate prevederile din domeniul energiei sa fie anulate.