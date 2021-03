Stiri pe aceeasi tema

- Capacitatea de productie a Complexului Energetic Oltenia nu se va schimba in mod semnificativ in urma restructurarii, arata Comisia Europeana in scrisoarea prin care motiveaza de ce a inceput investigatia aprofundata cu privire la ajutorul de stat pe care il solicita Romania prin planul de restructurare…

- Ministrul Energiei, Virgil Popescu, a anunțat ca se va afla luni și marți la Bruxelles pentru a discuta cu oficialii europeni despre planul de restructurare a Complexului Energetic Oltenia. „Noi ne-am asumat...

- Ministrul Energiei, Virgil Popescu, a anuntat ca se va afla luni si marti la Bruxelles pentru a discuta cu oficialii europeni pe marginea planului de restructurare a Complexului Energetic Oltenia (CEO). “Noi ne-am asumat si sprijinim Pactul Verde European, acel Green Deal, si evident ca facem pasi in…

- Ministrul Energiei, Virgil Popescu, a anuntat ca se va afla luni si marti la Bruxelles pentru a discuta cu oficialii europeni pe marginea planului de restructurare a Complexului Energetic Oltenia (CEO). "Noi ne-am asumat si sprijinim Pactul Verde European, acel Green Deal, si evident ca facem pasi in…

- Ministerul Energiei a trimis, miercuri, Comisiei Europene raspunsurile la intrebarile legate de planul de restructurare a Complexului Energetic Oltenia, a afirmat, joi, ministrul de resort, Virgil Popescu. "Am trimis raspunsurile ieri (miercuri, n.r.) la Comisia Europeana", a spus ministrul,…

- Ministrul Energiei, Virgil Popescu, impreuna cu liderii organizatiilor sindicale si conducerea executiva a CEO au analizat masurile de sprijin financiar pentru angajații Complexului Energetic Oltenia (CEO). Virgil Popescu a mentionat ca in aceasta perioada reprezentanti ai conducerii executive au reiterat…

- ”Cu aceasta ocazie, ministrul Energiei a reiterat sprijinul Ministerului pentru programul de restructurare al companiei CEO, aprobat de Guvernul Romaniei si transmis spre avizare Comisiei Europene. Totodata, Virgil Popescu a mentionat ca in aceasta perioada reprezentanti ai conducerii executive a Complexului…

- Declansarea procedurii de investigatie din partea Comisiei Europene este o etapa in procesul de analiza a planului de restructurare a Complexului Energetic Oltenia trimis de Romania la Bruxelles, potrivit unui comunicat postat pe site-ul producatorului de energie. In aceasta etapa, Comisia…