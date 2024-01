Ministrul Energiei confundă kilowații cu megawații. VIDEO Ministrul Energiei Sebastian Burduja dovedește in interviurile televizate ca nu stapanește deloc noțiuni de baza din domeniul pe care il coordoneaza. Intr-un interviu recent la Digi24, Burduja a afirmat in mod repetat ca prețul gazelor naturale pentru consumatorii casnici este de 0,31 lei per megawatt/ora. Conform legii in vigoare, prețul pentru gazele naturale in cazul […] The post Ministrul Energiei confunda kilowații cu megawații. VIDEO appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

