Stiri pe aceeasi tema

- “Europa mizeaza pe carbun! Romania TREBUIE sa faca la fel! Intai CONSTRUIM noi capacitati, apoi le punem in CONSERVARE pe cele existente!!! Ma opun categoric inchiderii mineritului din Oltenia si sustin punerea in CONSERVARE ( EXCLUS INCHIDEREA) a capacitatilor pe carbune doar dupa ce noile sisteme…

- Presedintele Comisiei Economice din Senat, Daniel Zamfir (PSD), a declarat marti ca termenele asumate in ordonanta decarbonizarii "sunt nerealiste" si a solicitat Ministerului Energiei renegocierea pilonului din Planul National de Redresare si Rezilienta. Precizarile au fost facute la finalul dezbaterii…

- Daca recursul in casație formulat de fostul ministru va fi admis, judecatorii Curții Supreme ar putea dispune fie achitarea Elenei Udrea, fie rejudecarea cauzei. „Sunt sanse 50% – 50%”, a precizat, pentru Libertatea, avocatul Veronel Radulescu Elena Udrea, aflata acum in arest in Bulgaria, unde asteapta…

- Lacramioara Diaconu-Pintea a participat la Conferinta News.ro Energy road – Energie la tine acasa si a vorbit despre planul de restructurare a Complexului Energetic Oltenia. “Cu acest plan, Romania va avea capacitati noi de productie, care lipsesc la acest moment si constituie motivele pentru care…

- Secretarul de stat Tamas Menczer din ministerul de externe al Ungariei a criticat miercuri o decizie a instantei supreme din Romania referitoare la liceul catolic Ferenc Rakoczi al II-lea din Targu Mures, transmite MTI. Menczer a afirmat pe Facebook ca "in secolul 21, ar trebui deschise scoli, nu inchise"…

- Statul roman s-a angajat sa vanda 20% din Complexul Energetic Oltenia (CEO) pana la 31 decembrie 2026, se arata in Planul de Restructurare a Complexului Energetic Oltenia, aprobat de Comisia Europeana la finele lunii ianuarie si publicat luni pe site-ul Comisiei. Pe 20 decembrie 2020, Romania a notificat…

- Decizia de extradare a fost luata de Judecatoria din Blagoevgrad in baza mandatului european de arestare. Elena Udrea a decis sa faca apel la Curtea de Apel din Sofia. Data apelului a fost stabilita pentru 14 aprilie. Fostul ministru roman a depus la instanța din Blagoevgrad și o cerere de azil politic…

- Complexul Energetic Oltenia (CEO) va beneficia de un ajutor de stat in valoare de 546 de milioane de euro. Suma este prevazuta in Planul de restructurare și decarbonare al Complexului Energetic Oltenia și va avea ca destinație achiziția certificatelor de CO2. Potrivit secretarului de stat in Ministerul…