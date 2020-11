Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Energiei, Virgil Popescu, a transmis un mesaj dur fostului primar al Capitalei, Gabriela Firea, acuzand-o ca, prea preocupata de campania electorala a ignorat propunerea SAPE de a construi o noua centrala pe locul CET Titan, care ar fi rezolvat o mare parte din problemele bucurestenilor cu…

- „Sfidarea suprema la adresa bucureștenilor: nici nu muncește, nici nu lasa pe alții...”, a reacționat Nicușor Dan, primarul ales al Capitalei, dupa ce Gabriela Firea, primarul înca în funcție, a postat o imagine cu ea în biroul din Primarie cu mesajul „Sunt tot aici”.Nicușor…

- Dupa ce mai mulți actuali și foști consilieri locali PSD au cerut invalidarea mandatului lui Nicușor Dan, fapt ce l-a impiedicat pana acum sa-și preia scaunul, Gabriela Firea, primarul in funcție, i-a recomandat „procesomanului desavarșit” rabdare și incredere in justiție. La o luna de la incheierea…

- "Gabriela Firea greseste atunci cand cauta vinovati pentru infrangerea de la Capitala altundeva decat in propriile decizii! Alianta care putea sa-i mai aduca un nou mandat de primar general a fost refuzata chiar de ea. Nu putem acum sa acceptam falsificarea adevarului doar pentru ca dna Firea sa-si…

- "Sunt permanent in oraș, am legatura cu oamenii, ma intalnesc cu ei, știu ce se intampla, cum a funcționat instituția Primariei Generale in ultimii patru ani și chiar ma așteptam la acest rezultat. Cand patru ani ai ocazia sa arați ce poți, in mod normal ține de tine sa convingi oamenii ca…

- În timp ce Guvernul a întârziat cu livrarea de tablete pentru școala online, doi primari PSD, Dan Tudorache și Daniel Florea, au anunțat ca au deja tablete cu internet ce vor fi livrate 'gratuit' catre toți elevii și profesorii din Sectoarele 1 și 5 din București la început…

- Candidatul PSD pentru Primaria București și-a intrebat contracandidatul susținut de USR PLUS și PNL "Cați bani ați luat de la interlopul Mitrache, zis Caine", ca sa il apere, deși "toate documentele și deciziile in instanța aratau ca a comis o ilegalitate". "Cel care se prezinta ca fiind salvatorul…

- Canidatul dreptei pentru București, Nicușor Dan, a scris pe contul sau de Facebook ca primarului general al Capitalei, Gabriela Firea, „ii este frica” sa se confrunte intr-o dezbatere electorala unu la...