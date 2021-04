Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Economiei, Virgil Popescu a afirmat, intr-un interviu televizat, ca romanii care au trecut in piata concurentiala sunt foarte puțini, iar cei care nu iși vor alege un furnizor de energie din piata concurentiala vor pierde discountul care se acorda pana la data de 30 iunie. Ministrul apreciaza…

- Ministrul de interne, Lucian Bode, a dat asigurari ca pe durata mandatului sau, nu va fi de acord ca sistemul de pensii privind structurile MAI sa fie modificat. Bode a explicat, intr-o conferința de presa, ca ministeru are deficiențe mari de personal din cauza pensionarilor din MAI numeroase, ori angajații…

- Comitetul Național de Coordonare a Activitaților privind Vaccinarea impotriva Covid-19 (CNCAV) a anunțat vineri ca in ultimele 24 de ore au fost vaccinate 19.125 de persoane și au fost raportate 115 reacții adverse. Conform CNCAV, in ultimele 24 de ore au fost intregistrate 115 reacții adverse, 4 de…

- Nelu Tataru, fost ministru al Sanatații, in prezent președintele Comisiei pentru Sanatate a afirmat intr-un interviu ca intreaga Europa se pregateste de cel de-al treilea val al pandemiei COVID-19 si, in opnia sa, nici Romania nu va scapa de acesta. “Intreaga Europa se pregateste de valul trei, cred…

- In toamna anului trecut, președintele Romaniei a promulgat legea energiei și gazelor, un act normativ foarte așteptat in sector, dar contestat din multe puncte de vedere de catre majoritatea actorilor pieței. Una dintre modificarile impuse de Guvernul Orban in lege prevede ca toți operatorii de distribuție…

- Ministrul Energiei, Virgil Popescu, a anuntat, dupa intalnirea de vineri cu reprezentantii minerilor, ca s-au gasit solutii pe termen scurt, respectiv o OUG careva permite plata salariilor pentru urmatoarele trei luni. Actul normativ va fi publicat vineri seara in Monitorul Oficial, iar la inceputul…

- Un procent de 88% dintre romani declara ca stiau ca piata de energie electrica s-a liberalizat de la 1 ianuarie 2021, iar 64% dintre respondenti spun ca intentioneaza sa pastreze acelasi furnizor de energie electrica, in timp ce o treime dintre romani (33%) au aflat despre liberalizarea pietei de energie…

- Bilanțul morților printre pacienții Institutului Matei Balș, grav afectat de un incendiu, in urma cu cinci zile, a ajuns la noua. Ministerul Sanatații afirma ca o femeie de 70 de ani, care era in stare grava, intubata, și-a pierdut viața dupa ce a fost transferata la Spitalul Dimitrie Gerota. Anchetatorii…