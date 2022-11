Stiri pe aceeasi tema

Gazele naturale au devenit atat de ieftine incat unele centrale electrice din Europa au inceput sa foloseasca din nou acest tip combustibil, transmite Bloomberg.

Ministrul Energiei, Virgil Popescu, a afirmat ca stocurile de gaze naturale sunt aproape de 93%, dar ca vor ajunge in perioada urmatoare la 95-97% din totalul capacitatii de depozitare, precizand ca acest lucru ne va permite sa trecem peste o iarna normala, cum se estimeaza ca va fi aceasta, fara…

Pe masura ce Europa continua sa se confrunte cu o criza energetica, meteorologii AccuWeather au anunțat care sunt regiunile din Europa care vor avea cele mai dure condiții in aceasta iarna și ce zone ar putea fi scutite de cele mai grave impacturi meteorologice.

Liderii statelor membre ale Uniunii Europene ar urma sa ceara Bruxelles-ului sa propuna plafonarea preturilor la gazele naturale, cand se vor intalni vineri, 7 octombrie, conform proiectului declaratiei lor comune, consultat de Reuters, anunța Agerpres.

Depozitele in care sunt stocate gazele naturale sunt acum pline in proporție de aproape 76%. Rezerva este de 2,3 miliarde de metri cubi, mai mult decat anul trecut, a anunțat ministrul energiei, Virgil Popescu, la un post de televiziune.

Ministrul Energiei, Virgil Popescu, a anuntat ca in momentul de fata Romania are un stoc de gaze naturale de peste 75,6 la suta si a preconizat ca in luna noiembrie acesta va depasi 80 la suta.

Ministrul Energiei, Virgil Popescu, afirma, intrebat daca s-a pus problema exploatarii gazelor de sist in contextul crizei energetice cu care se confrunta Europa, ca nu s-a discutat despre acest subiect.

Ministrul Energiei, Virgil Popescu, anunța ca Romania are deja un exces de gaze depozitate, fața de media ceruta de UE, adica de 80% din capacitate. Popescu susține ca nu vor exista probleme cu gazul in acest an, insa același Popescu promitea și ca prețurile la gaze și energie vor scadea odata cu…