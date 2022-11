Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Energiei a anunțat ca este din nou infectat cu noul coronavirus. Virgil Popescu spune ca are simptome de gripa si ca va sta in izolare pana ii va trece boala. Oficialul a mai avut COVID, la finalul lunii ianuarie a acestui an si in luna noiembrie a anului 2020. Citește și: Centre de fitness…

- In exclusivitate pentru Antena Stars, Stephan Pelger a vorbit despre starea de sanatate a mamei sale. Celebrul designer a precizat ca mama lui se afla in Germania, iar acolo este ingrijita foarte bine. Iata ce a mai declarat!

- Simona Halep a surprins o lume intreaga cu decizia ei de a se retrage din turul al doilea al turneului WTA 1000 de la Cincinnati, chiar cu cateva ore inainte de startul meciului. Romanca noastra (6 WTA) urma sa se dueleze cu Veronika Kudermetova, insa din cauza unor probleme de sanatate a decis sa faca…

- Vești bune despre Florin Salam. Dupa cateva zile de spitalizare, manelistul a fost externat din spital, iar acum totul este bine. Roxana Dobre a fost contactata de catre reporterii Antena Stars, iar soția cantarețului a facut și primele declarații despre starea sa de sanatate.

- Florin Salam este, in acest moment, la un spital de boli infectioase din Capitala, unde medicii ii asigura tratamentul pentru Covid.Cantaretul de manele are o stare de sanatate precara, acuza probleme respiratorii grave, conform Romania TV.Roxana Dobre, sotia lui Florin Salam, l a insotit pe artist…

- Zilele trecute, Mioara Roman a fost dusa de urgența la spital . Fiica ei Oana era ingrijorata pentru mama sa și ii ruga pe toți fanii ei sa se roage pentru ea. Acum, vedeta a revenit cu noi informații despre femeia care i-a dat viața. Mioara Roman urmeaza sa fie externata astazi de la Spitalul Elias,…

- In ultima perioada, tot mai multe persoane s-au imbolnavit, din nou de Covid-19. Andreea Marin a luat și ea virusul, pentru a doua oara, dupa ce in luna septembrie a anului trecut trecuse prin boala. Care e starea de sanatate a vedetei.

- Narica Suciu a dezvaluit care este starea ei de sanatate, dupa ce a fost nevoita sa se opereze de urgența. Cum se simte indragita artista, dar și ce planuri de viitor are. Ce a marturisit despre situația prin care a trecut.