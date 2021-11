Stiri pe aceeasi tema

- Facturile de electricitate și gaze naturale, care trebuiau emise acum de furnizori consumatorilor vor fi emise cu intarziere, pentru ca furnizorii nu știu inca ce sa taie din ele, deoarece nu exista norme care sa le spuna exact cum sa fie emise. Ministrul Energiei, Virgil Popescu, afirma ca normele…

- Ministrul Energiei, Virgil Popescu, afirma ca normele de aplicare a legislatiei care prevede acordarea de sprijin pentru achitarea facturilor la energia electrica si gaze vor fi publicate in urmatoarele zile, el explicand ca facturile aferente lunii noiembrie trebuie emise de catre furnizorii de…

- “Lucrurile sunt foarte clare: factura lunii octombrie vine in cursul lunii noiembrie, factura lunii noiembrie vine in cursul lui decembrie, deci nu are cum sa vina factura lunii noiembrie tot in cursul aceleiasi luni, pentru ca trebuie sa asteptam sa se citeasca sau sa se estimeze sau sa se autociteasca…

- “Deci un roman care consuma 100 de kW, indiferent cat are pretul, daca pretul va creste peste un leu, sa zicem peste o luna, peste doua luni ca vorbim de o iarna intreaga, sa zicem ca are 90 de bani in momentul de fata, tariful lui de acasa, factura va fi de 90 de lei, compensarea este de 29,1 lei –…

- Asociatia Furnizorilor de Energie din Romania (AFEER) anunta ca a propus autoritatilor masuri concrete pentru scaderea facturii consumatorilor, precizand ca reducerea sau scutirea de la plata TVA a energiei electrice si a gazelor naturale, scutirea de la plata accizei si acoperirea partiala a facturii…

- Statul va suporta 18 bani din prețul unui kilowatt la facturile cu un consum intre 30 și 200 de kilowați lunar. In cazul gazelor, statul va plati 25% din factura pentru un consum care ar putea ajunge la 1.200 de metru cubi, informeaza Hotnews . Ministrul Energiei, Virgil Popescu, a declarat ca, in cazul…

- Guvernul va compensa facturile la electricitate pentru romanii cu venituri medii sau consum mediu, incepand cu 1 noiembrie, a afirmat, marti, ministrul de resort, Virgil Popescu. El a participat la intalnirea care a avut loc la Palatul Victoria intre premierul Florin Citu si reprezentantii ANRE,…

- Consumatorii vulnerabili vor primi inca din aceasta toamna sprijin pentru plata facturilor la energie si gaze, daca legea care permite acordarea acestor ajutoare va fi aprobata in Parlament in septembrie, a declarat joi ministrul Energiei, Virgil Popescu. El a participat la o intalnire, la Palatul Victoria,…