- Cea mai mare problema a sectorului nuclear din Romania este resursa umana, in conditiile in care oamenii se instruiesc la centrala de la Cernavoda, apoi pleaca in alte tari, a afirmat, luni, ministrul Energiei, Virgil Popescu. El a fost prezent la Cernavoda la startul campaniei de vaccinare pentru Covid…

- Cea mai mare problema a sectorului nuclear din Romania este resursa umana, in conditiile in care oamenii se instruiesc la centrala de la Cernavoda, apoi pleaca in alte tari, a apreciat, luni, ministrul Energiei, Virgil Popescu. "Am discutat despre problemele care sunt si cum putem trece peste ele. Avem…

- Ministrul Energiei, Virgil Popescu, a declarat ca nu vor fi probleme in privinta aprovizionarii populatiei cu energie electrica in aceasta perioada geroasa, precizand ca rezervele de gaze naturale din depozite sunt in limite normale, Hidroelectrica functioneaza la capacitate maxima, iar grupurile de…

- Statul trebuie sa fie actionar majoritar in toate societatile si companiile de interes strategic national, iar listarea unor pachete minoritare de actiuni pe bursa nu inseamna privatizare, ci sansa de modernizare si de a face investitii, sustine ministrul Energiei, Virgil Popescu. "Ca in povestea cu…

- Ministrul Energiei: “Clienții vor fi automat transferați in piața concurențiala, la cel mai mic preț”. Deși cu intarziere, autoritatile fac lumina in scandalul facturilor uriase la energia electrica! Ministrul Energiei, Virgil Popescu, a anuntat vineri ca Autoritatea Nationala de Reglementare in domeniul…

- Guvernul va modifica legea energiei electrice si a gazelor naturale, dupa 15 ianuarie, pentru a stabili clar ce trebuie sa faca furnizorii de energie cu cei 6 milioane de clienți casnici care pe 31 decembrie erau inca pe piața reglementata. Ministrul Energiei, Virgil Popescu, a declarat: ”Nu pun…

- Ministrul Economiei: Primele firme vor primi in trei zile banii din granturile acordate de Guvern. Saptamana viitoare vor fi lansate si granturile pentru investitii Primele firme vor primi in urmatoarele trei zile banii din granturile acordate de Guvern pentru companiile afectate de criza Covid-19,…

- Vicepremierul Raluca Turcan sustine ca dupa alegerile parlamentare este ”esentiala” reorganizarea institutiilor publice, ea aratand ca actualul Executiv lucreaza, de la preluarea puterii, cu ”resursa PSD-ului” .”Practic, cat am stat aici la Guvernare a trebuit sa lucram cu resursa PSD-ului,…